Samsunspor'da Fuat Çapa dönemi başlıyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da teknik direktörlük görevine Fuat Çapa getirildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da teknik direktörlük görevine Fuat Çapa getirildi.
Deneyimli teknik adam ile sezon sonuna kadar anlaşıldı.
Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Külübümüz, teknik direktör Fuat Çapa ile 2021-2022 futbol sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktör Fuat Çapa, Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Bilen ve Genel Menajer Mustafa Aztopal bu akşam saat 18.30 uçağıyla İstanbul’dan Samsun’a gelecek. Yarın sabah ise saat 11.00’de Nuri Asan Tesisleri’nde tanışma toplantısı gerçekleştirilecek ve Teknik Direktör basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. " ifadeleri kullanıldı.
53 yaşındaki teknik adam son olarak geçtiğimiz sezon tamamlanmadan Kasımpaşa'dan ayrılmıştı. Çapa, daha önce Ankaragücü, Eskişehirspor, Boluspor, Fraport TAV Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor ve Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.
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