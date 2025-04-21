Euroleague'de sezonun MVP'si Kendrick Nunn!

Panathinaikos'tan Kendrick Nunn, THY Euroleague'de sezonun MVP'si oldu.

Euroleague'de sezonun MVP'si Kendrick Nunn!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 21.04.2025 - 16:33

Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un ABD'li basketbolcusu Kendrick Nunn, THY Euroleague normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Nunn, taraftar, medya, başantrenör ve takım kaptanları tarafından yapılan oylama sonucu 2024-2025 sezonunun MVP'si oldu.

Kariyerinde ilk kez bu ünvana layık görülen 29 yaşındaki Nunn, normal sezonda 21,1 sayı, 3,6 ribaunt, 4,3 asist ve 1 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünde normal sezonu üçüncü sırada bitirerek play-off'larda Anadolu Efes ile eşleşen Panathinaikos'un skoreri Nunn, maç başına 20,3 verimlilik puanı üretti.

Nunn, sayı kralı olduğu sezonun en iyi 5'ine de girdi.


Etiketler: #Kendrick Nunn #Panathinaikos Aktor #MVP

İlgili Haberler

Panathinaikos'tan Cedi Osman'a 2 yıllık sözleşme!

Panathinaikos'tan Cedi Osman'a 2 yıllık sözleşme!
Panathinaikos, Kendrick Nunn'ın sözleşmesini uzattı

Panathinaikos, Kendrick Nunn'ın sözleşmesini uzattı
Panathinaikos, Euroleague'de ilk 4'ü garantiledi

Panathinaikos, Euroleague'de ilk 4'ü garantiledi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler