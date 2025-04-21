Euroleague'de sezonun MVP'si Kendrick Nunn!
Panathinaikos'tan Kendrick Nunn, THY Euroleague'de sezonun MVP'si oldu.
Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un ABD'li basketbolcusu Kendrick Nunn, THY Euroleague normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Nunn, taraftar, medya, başantrenör ve takım kaptanları tarafından yapılan oylama sonucu 2024-2025 sezonunun MVP'si oldu.
Kariyerinde ilk kez bu ünvana layık görülen 29 yaşındaki Nunn, normal sezonda 21,1 sayı, 3,6 ribaunt, 4,3 asist ve 1 top çalma ortalamalarıyla oynadı.
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünde normal sezonu üçüncü sırada bitirerek play-off'larda Anadolu Efes ile eşleşen Panathinaikos'un skoreri Nunn, maç başına 20,3 verimlilik puanı üretti.
Nunn, sayı kralı olduğu sezonun en iyi 5'ine de girdi.
Etiketler: #Kendrick Nunn #Panathinaikos Aktor #MVP
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