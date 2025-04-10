Panathinaikos, Kendrick Nunn'ın sözleşmesini uzattı
Panathinaikos AKTOR, yıldız basketbolcusu Kendrick Nunn'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı.
Türk başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR, ABD'li yıldız oyuncusu Kendrick Nunn'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı.
Yunan kulübünden yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki oyun kurucuyla 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Panathinaikos AKTOR'un geçen sezon THY Avrupa Ligi şampiyonluğunda başrol oynayan Nunn, bu sezon ise 20.8 sayı ortalamayla ligin en skorer oyuncusu durumunda bulunuyor.
Etiketler: #Kendrick Nunn #Sözleşme #Panathinaikos Aktor
Spor Haberleri
- ÇBK Mersin Başkanı, İspanya'da gözaltına alındı
- Samsunspor maçı öncesi Galatasaray'da sakatlık!
- Altay'da sakatlar dönemedi
- TFF'den Günay Güvenç'e fair play ödülü!
- Galatasaraylı eski yıldız, Süper Lig'e dönüyor!
- Panathinaikos, Kendrick Nunn'ın sözleşmesini uzattı
- Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Mourinho'ya gönderme
- 'Derbinin faturasını 3 oyuncuya kesti'
- Galatasaray maçı öncesi Samsunspor'da 3 eksik!
- Beşiktaş'ta forvete yeni aday!
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alındı!
- Madem tarih yazmaya karar verdiler: Yozgat'ta olacağız!
- CHP ile AKP arasında dev fark!
- Mahir Polat için ev hapsi kararı
- Özel'den Bakan'a sert tepki
- Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'na atamalar
- Ülkeyi seçime götürecek seçim
- Berkay Gezgin'in de arasında olduğu 102 gence tahliye!
- Yandaş medya milli oyuncuyu hedef gösterdi!
- CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali başvurusuna ret!