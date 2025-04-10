Panathinaikos, Kendrick Nunn'ın sözleşmesini uzattı

Panathinaikos AKTOR, yıldız basketbolcusu Kendrick Nunn'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Panathinaikos, Kendrick Nunn'ın sözleşmesini uzattı
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Yayınlanma: 10.04.2025 - 16:46

Türk başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR, ABD'li yıldız oyuncusu Kendrick Nunn'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Yunan kulübünden yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki oyun kurucuyla 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Panathinaikos AKTOR'un geçen sezon THY Avrupa Ligi şampiyonluğunda başrol oynayan Nunn, bu sezon ise 20.8 sayı ortalamayla ligin en skorer oyuncusu durumunda bulunuyor.


Etiketler: #Kendrick Nunn #Sözleşme #Panathinaikos Aktor

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