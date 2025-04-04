Panathinaikos, Euroleague'de ilk 4'ü garantiledi

Panathinaikos, THY Euroleague'de Monaco'yu 88-76 yenerek ilk 4'ü garantiledi.

Panathinaikos, Euroleague'de ilk 4'ü garantiledi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 04.04.2025 - 09:59

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, Euroleague play-off turunu ve ilk 4 sırada yer almayı garantiledi.

Euroleague 33. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olan Panathinaikos, karşılaşmayı 88-76 kazanarak organizasyonda 21 galibiyet, 12 mağlubiyetle 3. sırada yer aldı.

Euroleague'de normal sezonunun bitimine 1 hafta kala ilk 4 sırada yer almayı garantileyen Yunan ekibi, play-off'ta ev sahibi avantajını da elde etti.


Etiketler: #ergin ataman #Panathinaikos Aktor #euroleague

İlgili Haberler

Cedi Osman'dan Panathinaikos kararı: 'Geleceğin bana ne getireceğini göreceğiz ama...'

Cedi Osman'dan Panathinaikos kararı: 'Geleceğin bana ne getireceğini göreceğiz ama...'
Panathinaikos'a evinde Paris şoku

Panathinaikos'a evinde Paris şoku
Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos son çeyrekte döndü!

Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos son çeyrekte döndü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler