Euroleague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in!

THY EuroLeague 33. haftasında Türk derbisinde Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 82-80 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 23:44
Euroleague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in!
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THY EuroLeague 33. haftasında Türk derbisinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. 

Ülker Sports Arena'da oynanan maçı Anadolu Efes 82-80 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, 16. galibiyetini alarak play-in yolunda büyük adım attı. Fenerbahçe Beko ise 13. kez kaybederek ilk dört hedefinde yara aldı. 

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Jordi Aliaga (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya)

Fenerbahçe Beko: Calathes 6, Tarık Biberovic 4, Dorsey, Hayes-Davis 10, Sertaç Şanlı, Pierre, Wilbekin 17, Guduric 15, Motley 10, Sestina 5, Papagiannis 13

Anadolu Efes: Larkin 15, Hollatz 5, Clyburn 21, Ercan Osmani 4, Pleiss 5, Bryant 7, Thompson 3, Willis 2, Beaubois 10, Jones 1, Oturu 9

1. Periyot: 13-16

Devre: 36-32

3. Periyot: 52-51


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