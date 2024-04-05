Euroleague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in!
THY EuroLeague 33. haftasında Türk derbisinde Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 82-80 yendi.
THY EuroLeague 33. haftasında Türk derbisinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
Ülker Sports Arena'da oynanan maçı Anadolu Efes 82-80 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, 16. galibiyetini alarak play-in yolunda büyük adım attı. Fenerbahçe Beko ise 13. kez kaybederek ilk dört hedefinde yara aldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Jordi Aliaga (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya)
Fenerbahçe Beko: Calathes 6, Tarık Biberovic 4, Dorsey, Hayes-Davis 10, Sertaç Şanlı, Pierre, Wilbekin 17, Guduric 15, Motley 10, Sestina 5, Papagiannis 13
Anadolu Efes: Larkin 15, Hollatz 5, Clyburn 21, Ercan Osmani 4, Pleiss 5, Bryant 7, Thompson 3, Willis 2, Beaubois 10, Jones 1, Oturu 9
1. Periyot: 13-16
Devre: 36-32
3. Periyot: 52-51
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den Uçum'a: Haddinizi aşıyorsunuz!
- 'Altı üstü kıytırık bir spikersin...'
- Van krizi esnasında AKP koridorlarında neler yaşandı?
- AKP'de fatura kimlere kesilecek?
- YSK'den 'Hatay Samandağ' kararı
- CHP'li başkanın oğlu ofisinde ölü bulundu!
- Aziz Yıldırım'dan Süper Kupa sözleri
- İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu
- AKP’li belediyeler, giderayak yandaşı ihya etti
- Türkiye, kritik antlaşmadan çekildi!