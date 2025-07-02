Gelecek sezonda şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de santrafor hattı güçlendirilmek isteniyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdürürken, Evan Guessand ismini gündemine aldı. Peki, Evann Guessand kimdir? Evann Guessand Fenerbahçe'ye mi geliyor? Evann Guessand hangi takımlarda oynadı?





EVAN GUESSAND KİMDİR?

Evann Ludovic Vidjannagni Guessand, 1 Temmuz 2001 yılında dünyaya geldi. Ligue 1 takımlarından Nice’te forma giyen profesyonel futbolcudur. Fransa doğumlu ve eski bir Fransız genç millî oyuncu olan Guessand, uluslararası düzeyde Fildişi Sahili’ni temsil etmektedir.

EVAN GUESSAND HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Guessand, profesyonel kariyerine 5 Ocak 2020 tarihinde Coupe de France’ta Fréjus Saint-Raphaël’e karşı oynanan ve 2-0 kazanılan maçta Nice formasıyla çıkmıştır.

12 Temmuz 2022’de Guessand, Ligue 1 ekiplerinden Nantes’e sezon sonuna kadar kiralandı. Kulüpteki ilk golünü 28 Ağustos’ta Toulouse’a karşı 3-1 kazanılan lig maçında kaydetti. 8 Eylül’de UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına çıkan Guessand, Olympiacos’a karşı alınan 2-1’lik galibiyette son dakikalarda attığı golle takımına galibiyeti getirdi.