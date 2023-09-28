Everton deplasmanda Aston Villa'yı geçmesini bildi!

Everton, Carabao Kupası karşılaşmasında konuk olduğu Aston Villa'yı mağlup etmeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 00:28
Everton deplasmanda Aston Villa'yı geçmesini bildi!
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Everton, Carabao Kupası 3. tur karşılaşmasında Villa Park'ta oynanan maçta Aston Villa'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Everton'a turu getiren golleri 15. dakikada James Garner ve 50. dakikada Dominic Calvert-Lewin kaydetti. Aston Villa'nın tek golünü 83. dakikada Baubacar Kamara kaydetti.

Galatasaray'dan, Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'da 59 dakika sahada kaldı.

Everton'ın bir sonraki turda karşılaşacağı rakibi önümüzdeki günlerde çekilecek kurayla belli olacak.


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Carabao Kupası İngiltere Lig Kupası everton Aston Villa

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