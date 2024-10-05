Everton - Newcastle maçında gol sesi çıkmadı!
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Everton ile Newcastle United, 0-0 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Everton, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi.
Goodison Park'taki mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Newcastle United'da Anthony Gordon, 35. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Everton 5, Newcastle United 12 puana yükseldi.
Premier Lig'de milli maçlar sonrası Everton, Ipswich Town deplasmanına gidecek. Newcastle United, sahasında Brighton ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #İngiltere Premier Lig #everton #Newcastle United
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