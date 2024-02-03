Everton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında deplasmanda Everton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 15.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 11:06
Everton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 23. hafta heyecanı yaşanıyor.

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.

EVERTON - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Goodison Park'ta oynanacak karşılaşma TSİ 15:30'da başlayacak.

EVERTON - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Tottenham, ligde oynadığı son maçta sahasında Brentford'u 3-2 mağlup etmişti. 

Everton ise Fulham deplasmanından 0-0'lık skorla ayrılmıştı. 


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