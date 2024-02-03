Everton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında deplasmanda Everton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 15.30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 23. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.
EVERTON - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Goodison Park'ta oynanacak karşılaşma TSİ 15:30'da başlayacak.
EVERTON - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Tottenham, ligde oynadığı son maçta sahasında Brentford'u 3-2 mağlup etmişti.
Everton ise Fulham deplasmanından 0-0'lık skorla ayrılmıştı.
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