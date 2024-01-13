İngilizler duyurdu: Tottenham'dan Ndombele kararı!

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın Galatasaray'a kiraladığı Fransız futbolcu Tanguy Ndombele'yi geri çağırabileceği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 13:10
İngilizler duyurdu: Tottenham'dan Ndombele kararı!
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Ara transfer döneminin başlamasının ardından takımlar kadrolarına takviye yapmayı sürdürüyor. İngiliz ekibi Tottenham, orta sahaya takviye için çalışmalarına devam ediyor.

Bununla birlikte Tottenham'ın, Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu Connor Gallagher'i kadrosuna katmak istediği belirtildi. Londra devinin Gallagher'i bırakmakta diretmesi ise Tottenham'ı farklı arayışlara itti.

TOTTENHAM GERİ ÇAĞIRABİLİR

FootballTransfers'in haberine göre; Premier Lig ekibi, uygun fiyatta bir orta saha transferi yapamazsa Galatasaray'a kiralık olarak gönderdiği Tanguy Ndombele'yi geri çağıracak.

Tanguy Ndombele

Haberde teknik direktör Ange Postecoglou'nun Ndombele'nin Türkiye performansı için olumlu rapor verdiği ve geri dönmesine sıcak baktığı kaydedildi.

14 MAÇTA FORMA GİYDİ

Tottenham'ın 62 milyon Euro'ya Lyon'dan transfer ettiği Fransız oyuncu, geçen sezonu da Napoli'de kiralık olarak geçirmişti. Ndombele, Galatasaray'da bu sezon 14 maçta forma giydi ve gol veya asist üretemedi.


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