Evin Demirhan'dan Akdeniz'de altın madalya

Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, kadınlar 50 kiloda altın madalya kazandı

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2022 Çarşamba, 21:59
Evin Demirhan'dan Akdeniz'de altın madalya
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Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, 50 kiloda altın madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Evin, sırasıyla Cezayirli Ibtissem Doudou, İtalyan Emanuela Liuzzi, İspanyol Aintzane Gorria Goni ve Tunuslu Sarra Hamdi'yi yenerek finale yükseldi.

Finalde karşılaştığı Fransız Julie Sabatie'yi 3-2 mağlup eden Evin, altın madalyanın sahibi oldu.


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