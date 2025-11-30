Evinde geriye düştüğü maçta Konyaspor’u Onuachu ve Muçi’nin golleriyle yendi: Trabzon ‘fırtınası’

Trabzonspor, Süper Lig’de konuk ettiği Konyaspor’u geçen hafta Başakşehir karşısında olduğu gibi geriye düşmesine rağmen yine mağlup etti: 3-1.

Maçın başında üst üste iki pozisyonda kaleci Onana, Yeşil-Beyazlılara gol izni vermedi. Ancak 17. dakikada Andzouana’nın şutu Okay’a çarpıp ağlara gidince Konyaspor öne geçti.

42. dakikada kaleci Bahadır’ın Muçi’ye müdahalesinde Trabzonspor penaltı bekledi.

VAR’DAN PENALTI

Hakem Alper Akarsu önce devam ettirdi, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyip penaltı verdi. 43’te Onuachu penaltıdan golünü atıp skoru 1-1 yaptı. İkinci yarının başında Muleka net bir fırsattan yararlanamadı. Onuachu 50. dakikada şık bir plaseyle topu ağlara yollayıp Karadeniz ekibini 2-1 üstünlüğe taşıdı. Nijeryalı forvet bu sezonki 11. golünü kaydetti.

MUÇİ FRİKİKTEN ATTI

Fırtına’nın 56. dakikada kazandığı frikikte Muçi ceza sahasına paralel noktadan direkt kaleye vurdu, top direğe çarpıp filelerle buluştu: 3-1. Muçi geçen haftaki Başakşehir maçında attığı 2 golün ardından dün de skora katkı sundu.

OULAİ KART CEZALISI

Trabzon’da sarı kart gören Oulai cezalı duruma düştü. 84’te Konyalı Melih’in altıpasın içinden vuruşunda top üst direkten döndü. 88’de konuk ekipten Kaan’ın kafayla attığı golde hakem Alper Akarsu, gelen ortada topun dışarıdan çevrildiğine hükmetti. Gol geçerli sayılmadı. 90+4’te Andzouana’nın şutu direğe takıldı