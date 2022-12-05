Evine silahlı bir saldırgan giren İngiliz futbolcu Raheem Sterling Londra'ya döndü

Ailesinin bulunduğu eve bir saldırganın girmesiyle İngiltere'nin 2022 FIFA Dünya Kupası'nda karşılaştığı Senegal mücadelesinin kadrosundan çıkarılan Raheem Sterling, Londra'ya gitti.

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2022 Pazartesi, 10:11
Evine silahlı bir saldırgan giren İngiliz futbolcu Raheem Sterling Londra'ya döndü
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İngiltere Milli Takımı futbolcularından Raheem Sterling, evine silahlı saldırgan girmesi nedeniyle Katar'dan ayrıldı.

2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen İngiltere'nin 27 yaşındaki yıldız oyuncusu, ailesi evdeyken evine giren silahlı saldırganlar nedeniyle milli takım kampından ayrılarak başkent Londra'ya gitti.

Olayı doğrulayan teknik direktör Gareth Southgate, 3-0 kazandıkları Senegal maçının ardından yaptığı açıklamada, "Futbol bazen en önemli şey değildir ve aile her şeyden önce gelir. Ona alan vermek istiyoruz, birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.

STERLING'İN ÇOCUKLARI EVDEYKEN GERÇEKLEŞTİ

İngiliz basınına, olayın cumartesi meydana geldiği ve Sterling'in 3 çocuğunun evde olduğu yansıdı.

İngiltere, çeyrek finalde 10 Aralık Cumartesi günü Fransa ile karşılaşacak.

Sterling, Arsenalli Ben White'ın ardından kişisel nedenlerle İngiltere'ye dönen ikinci futbolcu oldu.


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