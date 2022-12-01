Fransa rekora ortak oldu! 2022 Dünya Kupası'nda bir ilk
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Tunus ile Fransa karşı karşıya geldi. Tunus, Fransa'yı 1-0 mağlup ederken Fransızlar, Katar'daki dev turnuvada bir ilke imza attı ve Dünya Kupası tarihindeki rekora ortak oldu.
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile Tunus karşı karşıya geldi. Tunus'un 1-0 galip ayrıldığı karşılaşmada, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Tunus ile oynanan son mücadelede yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkmayı tercih etti.
Fransa, Tunus maçına şu isimlerle başladı: Mandanda, Disasi, Varane, Konate, Camavinga, Fofana, Tchouameni, Veretout, Coman, Guendouzi, Kolo Muani.
REKORA ORTAK OLDULAR
Fransa Milli Takımı bu maçla birlikte turnuvada 23 oyuncusunu sahaya süren ilk takım oldu.
2022 Dünya Kupası'nda Fransa, grup etabında 23 farklı oyuncu kullanarak Tunus (2014) ve Avustralya'nın (2018) ardından bir turnuvada en çok oyuncu kullanan üçüncü takım oldu.
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