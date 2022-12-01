Fransa rekora ortak oldu! 2022 Dünya Kupası'nda bir ilk

01 Aralık 2022 Perşembe, 09:51

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile Tunus karşı karşıya geldi. Tunus'un 1-0 galip ayrıldığı karşılaşmada, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Tunus ile oynanan son mücadelede yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkmayı tercih etti.

Fransa, Tunus maçına şu isimlerle başladı: Mandanda, Disasi, Varane, Konate, Camavinga, Fofana, Tchouameni, Veretout, Coman, Guendouzi, Kolo Muani.



REKORA ORTAK OLDULAR

Fransa Milli Takımı bu maçla birlikte turnuvada 23 oyuncusunu sahaya süren ilk takım oldu.

2022 Dünya Kupası'nda Fransa, grup etabında 23 farklı oyuncu kullanarak Tunus (2014) ve Avustralya'nın (2018) ardından bir turnuvada en çok oyuncu kullanan üçüncü takım oldu.



