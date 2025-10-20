Eyüpspor, 5 maç sonra galibiyeti hatırladı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eyüpspor, 2-0 kazandı.

Eyüpspor'a karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Mame Thiam ve 90+4. dakikada Umut Bozok attı.

EYÜPSPOR, 5 MAÇ SONRA İLKLERİ YAŞADI

Bu sonuçla birlikte teknik direktör Orhan Ak yönetiminde ilk maçına çıkan Eyüpspor, 5 maç sonra hem gol sevinci yaşadı hem de galibiyetle tanıştı. Eyüp, aldığı galibiyetle birlikte puanını 8'e yükseltti ve 15. sırada yer aldı.

Kasımpaşa'nın ise ligdeki 5 maçlık yenilmezlik serisi Eyüpspor'a karşı sona erdi ve 9 puanla 11. sırada konumlandı. (2 galibiyet, 3 beraberlik)

Süper Lig'de gelecek hafta Eyüpspor, Trabzonspor deplasmanında olacak. Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.