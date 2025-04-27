Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile taraftarlar arasında gerginlik!
Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Eyüpspor-Galatasaray maçında ev sahibi ekibin başkanı Murat Özkaya, taraftarlar ile tartıştı.
Eyüpspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında Eyüpspor tribünlerinde gergin anlar yaşandı.
TARAFTARDAN MURAT ÖZKAYA'YA TEPKİ
Eyüpspor taraftarı, kulüp başkanı Murat Özkaya'ya yönelik tepkilerini yüksek sesle dile getirirken, Galatasaray aleyhine de tezahüratlarda bulundu.
Taraftarların bu tepkilerine sinirlenen Murat Özkaya, saha kenarına inerek taraftarla tartışmaya başladı.
Etiketler: #Murat Özkaya #eyüpspor #galatasaray
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