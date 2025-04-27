Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile taraftarlar arasında gerginlik!

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Eyüpspor-Galatasaray maçında ev sahibi ekibin başkanı Murat Özkaya, taraftarlar ile tartıştı.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile taraftarlar arasında gerginlik!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.04.2025 - 22:25

Eyüpspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında Eyüpspor tribünlerinde gergin anlar yaşandı.

TARAFTARDAN MURAT ÖZKAYA'YA TEPKİ

Eyüpspor taraftarı, kulüp başkanı Murat Özkaya'ya yönelik tepkilerini yüksek sesle dile getirirken, Galatasaray aleyhine de tezahüratlarda bulundu.

Taraftarların bu tepkilerine sinirlenen Murat Özkaya, saha kenarına inerek taraftarla tartışmaya başladı.


Etiketler: #Murat Özkaya #eyüpspor #galatasaray

İlgili Haberler

Galatasaraylı Lucas Torreira'dan kontrat yanıtı!

Galatasaraylı Lucas Torreira'dan kontrat yanıtı!
Arda Turan'dan Galatasaray maçı açıklaması: 'Bugün hiçbir şeyden memnun değilim'

Arda Turan'dan Galatasaray maçı açıklaması: 'Bugün hiçbir şeyden memnun değilim'
Galatasaray'dan 5 gollü galibiyet: Eyüpspor 1-5 Galatasaray

Galatasaray'dan 5 gollü galibiyet: Eyüpspor 1-5 Galatasaray
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler