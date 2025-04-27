Galatasaray'dan 5 gollü galibiyet: Eyüpspor 1-5 Galatasaray

Yayınlanma: 27.04.2025 - 18:09

Güncelleme: 27.04.2025 - 21:05

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 5-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Roland Sallai, 56. dakikada Lucas Torreira, 71. dakikada Victor Osimhen ile 87. ve 89. dakikalarda Alvaro Morata attı.

Eyüpspor'un tek golü ise 79. dakikada Luccas Claro'dan geldi.

OSIMHEN KENDİ REKORUNU EGALE ETTİ

Sarı-kırmızılılarda ilk golü atan Sallai, ligde bu sezon iki golünü de Eyüpspor karşısında buldu. Macar futbolcu, son iki maçta ise üçüncü kez ağları havalandırdı. Galatasaray'da son haftalarda formuyla dikkat çeken Lucas Torreira ise ligde dört maçta üçüncü golünü attı.

Galatasaray'da bu sezon 31 gol atan Osimhen ise bir sezondaki en fazla gol sayısına ulaştığı sezonu tekrarladı. Osimhen, 2022-2023 sezonunda da Napoli'de 33 kez gol sevinci yaşamıştı.

MORATA'DAN BİR MAÇTA 2 GOL

Konuk ekip Galatasaray'da Alvaro Morata da ilk kez bir Süper Lig maçında iki kez ağları havalandırdı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 80 puana ulaştı. Eyüpspor ise 50 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Eyüpspor, Samsunspor deplasmanına gidecek.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

(80) Galatasaray (31 maç)

(75) Fenerbahçe (31 maç)

(50) Eyüpspor (32 maç)

İLK 11'LER

Eyüpspor: Berke, Claro, Robin Yalçın, Umut Meraş, Ruben Vezo, Yalçın Kayan, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Emre Mor, Ampem, Mame Thiam

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sallai, Osimhen

Karşılaşmadan önemli anlar | Eyüpspor 1-5 Galatasaray

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 3 dakika ilave edildi.

90' GOL | Morata kendisinin ikinci takımının beşinci golünü kaydetti.

87' GOL | Morata'nın golü ile Galatasaray farkı 3'e çıkardı.

82' Galatasaray'da Torreira oyundan çıkarken Kerem Demirbay dahil oldu.

79' GOL | Claro'nun kaydettiği gol ile fark ikiye indi.

76' Galatasaray'da Yunus ile Osimhen oyundan çıkarken Mertens ve Ahmed Kutucu dahil oldu.

71' GOL | Galatasaray, Osimhen ile bulduğu golle üç farklı öne geçti.

67' Galatasaray'da Gabriel Sara oyundan çıktı, yerine Morata dahil oldu.

62' Eyüpspor'da Emre Mor, Emre Akbaba ve Melih Kabasakal oyundan çıkarken Halil Akbunar, Tayfur Bingöl ve Umut Bozok oyuna dahil oldu.

59' SARI KART | Galatasaray'da Sallai sarı kart gördü.

56' Sara'nın sağ korner direğinden kullandığı kornerde Osimhen ön alanda topu arkaya doğru gönderdi. Eyüpspor savunması topu ıskaladı ve arka direkte Torreira topu kontrol ederek yakın direkten ağlarla buluşturdu. Galatasaray farkı 2'ye çıkardı!

56' GOL | Lucas Torreira, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

51' Galatasaray atağında Yunus Akgün sağ çaprazdan sağ ayağıyla şutunu çekti ancak top üst direkten döndü!

51' SARI KART | Eyüpspor'da Emre Mor sarı kart gördü.

46' Galatasaray'da Frankowski oyundan çıkarken Kaan Ayhan dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 3 dakika ilave edildi.

36' SARI KART | Galatasaray yarı alanında Frankowski Ampem'e yaptığı tehlikeli müdahale sebebiyle sarı kart gördü.

30' Eyüpspor'da sakatlanan Umut Meraş yerini Caner Erkin'e bıraktı.

29' Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Osimhen ön alanda kafayı vurdu arka direğe açılan topu Sallai ağlarla buluşturdu

29' GOL | Galatasaray, Sallai'nin golü ile öne geçti.

16' Emre Mor'un kullandığı serbest vuruşu Osimhen kafayla karşıladı ve tehlikeyi önledi.

15' Emre Mor Galatasaray yarı sahasında Lemina'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Serbest vuruşu Eyüpspor kullanacak.

15' Galatasaray atağında Sara ceza sahası içerinde bulunan Sallai'yi görmek istedi ancak kaleci Berke Özer zamanında kalesinden çıkarak topun sahibi oldu.

13' Eyüpspor'da Emre Mor'un yay üzerinden çektiği şutu Lemina, ayak koyarak engelledi.

2' Abdulkerim'in kendi yarı sahasından Eyüpspor ceza sahasına yolladığı uzun top ceza sahasında Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Bekletmeden pasını penaltı noktasında bulunan Osimhen'e bıraktı ancak Osimhen'in sağ ayağıyla sağ köşeyi çektiği şut direkten oyun alanının dışına çıktı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.