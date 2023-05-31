Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Eyüpspor, TFF 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında kendi sahasında Bodrumspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
TFF 1. Lig'de play-off heyecanı yaşanıyor.
Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, kendi sahasında İsmet Taşdemir'in takımı Bodrumspor'u konuk edecek.
EYÜPSPOR - BODRUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Eyüp Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.
EYÜPSPOR - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından naklen yayımlanacak.
Play-off turunun ikinci karşılaşması 4 Haziran Pazar günü saat 16:00'da Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak.
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