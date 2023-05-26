Galatasaray'da Mertens gelişmesi! TFF'ye bildirildi...
Galatasaray, Dries Mertens'in sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını TFF'ye bildirdi.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Dries Mertens, gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyecek.
Galatasaray, sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Belçikalı futbolcunun sözleşmesindeki opsiyonunun kullandığını TFF'ye bildirdi.
Mertens'in sözleşmesinde 25 resmi maça çıkması durumunda sözleşmesinin otomatik olarak uzayacağı maddesi yer alıyordu. Galatasaray, bu maddenin resmiyet kazandığını federasyona iletti.
Galatasaray forması altında bu sezon 31 maça çıkan Mertens, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Seçimde Emniyet müdürlerine özel görev
- Sinan Oğan'dan açıklama!
- Mansur Yavaş Sinan Oğan'ın talebini açıkladı
- Mehmet Akif Ersoy'un Soylu'ya yanıtı gündem oldu
- Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye telefon
- Şentop'tan Şener'in oğluna 'kıyak' iddiası
- Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
- Hayalet seçmen!
- Sinan Oğan 'HÜDA PAR'ı unutarak kendini böyle savundu:
- İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Erdoğan'dan masallar