Eyüpspor-Bursaspor maçına kar engeli!

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında oynanan Eyüpspor - Bursaspor mücadelesi yoğun kar yağışı nedeniyle 17. dakikada tatil edildi. Mücadele yarın kaldığı yerden aynı saatte devam edecek.

cumhuriyet.com.tr
23 Ocak 2022 Pazar, 21:33
Eyüpspor-Bursaspor maçına kar engeli!
Abone Ol google-news

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında oynanan Eyüpspor - Bursaspor maçında olumsuz hava şartları karşılaşmaya engel oldu.

Hakem Direnç Direnç Tonusluoğlu karşılaşmanın 17. dakikasında iki takım teknik direktörleri ile kısa bir toplantı yaptı.

Yapılan görüşmenin ardından iki takım oyuncuları soyunma odasına girdi. Soyunma odasında yapılan görüşmelerin ardından müsabakaya tatil edildi.

Karşılaşmanın yarın 19.00’da kaldığı yerden devam edeceği açıklandı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler