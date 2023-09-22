Eyüpspor, durdurulamıyor! 6'da 6...
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor evinde Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile Mustafa Gürsel'in yönetimindeki Ümraniyespor karşı karşıya geldi.
Eyüp Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eyüpspor 2-0 kazanırken galibiyet gollerini 60. dakikada Caner Erkin ve 90+4'te Ahmed Kutucu kaydetti. 34 yaşındaki Caner Erkin, bu sezon Eyüpspor formasıyla çıktığı 6 maçta 4 gol 3 asiste ulaşmış oldu.
Bu sonuçla birlikte ligdeki 6. maçından da galibiyet ile ayrılan Eyüpspor puanını 18'e yükseltip liderliğini sürdürürken, son sıradaki Ümraniyespor 2 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşırken, Ümraniyespor evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.
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