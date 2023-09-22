Eyüpspor, durdurulamıyor! 6'da 6...

Yayınlanma: 22.09.2023 - 22:22

Güncelleme: 22.09.2023 - 22:22

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile Mustafa Gürsel'in yönetimindeki Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

Eyüp Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eyüpspor 2-0 kazanırken galibiyet gollerini 60. dakikada Caner Erkin ve 90+4'te Ahmed Kutucu kaydetti. 34 yaşındaki Caner Erkin, bu sezon Eyüpspor formasıyla çıktığı 6 maçta 4 gol 3 asiste ulaşmış oldu.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 6. maçından da galibiyet ile ayrılan Eyüpspor puanını 18'e yükseltip liderliğini sürdürürken, son sıradaki Ümraniyespor 2 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşırken, Ümraniyespor evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.