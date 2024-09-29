Eyüpspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eyüpspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eyüpspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 16.00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2024 Pazar, 10:56
Eyüpspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı devam ediyor.

Eyüpspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, sahasında Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Eyüpspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EYÜPSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele 16.00'da başlayacak.

Eyüpspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EYÜPSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşma Bein Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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