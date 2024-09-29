Eyüpspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Eyüpspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 16.00'da başlayacak.
Süper Lig heyecanı devam ediyor.
Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, sahasında Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
EYÜPSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele 16.00'da başlayacak.
EYÜPSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşma Bein Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.
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