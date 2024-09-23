Eski hakemler Beşiktaş - Eyüpspor maçını değerlendirdi: Penaltı kararları doğru mu?

59. dakikada Eyüpspor'un kazandığı penaltıda karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Kaleci böyle pozisyonlarda kaymadan gelmeli. Kayarsa dikkatli olmalı. Başıyla rakibine çarpıyor ve rakibini düşürüyor. Asla aldatma değil. VAR'ı kutluyorum, çok doğru bir hamle yaptı.

Deniz Çoban: Bu pozisyonda kaleci Mert'in dikkatsiz bir şekilde kaydığı ve kendini durduramadığı, oyuncuya temas ettiği gözüküyor. Burada karışması kadar doğru bir şey olamaz VAR'ın. Penaltı olduğunu düşünüyorum.

Bahattin Duran: Ben de risk alarak kayarak gelmesi, kendisini durduraması nedeniyle penaltı kararının doğru olduğunu düşünüyorum.