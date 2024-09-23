Eski hakemler Beşiktaş - Eyüpspor maçını değerlendirdi: Penaltı kararları doğru mu?
Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u 2-1 yendi. Mücadele sonrası Trio ekibi, maçtaki pozisyonları değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u Milot Rashica ve Ciro Immobile'nin golleriyle 2-1 yendi. Siyah-beyazlılar aldığı galibiyetle puanını 13 yaptı. Maçta Eyüpspor'un tek golü Emra Akbaba'dan geldi.
Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşta yayınlanan Trio programında eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran Beşiktaş-Eyüpspor maçındaki penaltı pozisyonlarını değerlendirdi.
59. dakikada Eyüpspor'un kazandığı penaltıda karar doğru mu?
Bülent Yıldırım: Kaleci böyle pozisyonlarda kaymadan gelmeli. Kayarsa dikkatli olmalı. Başıyla rakibine çarpıyor ve rakibini düşürüyor. Asla aldatma değil. VAR'ı kutluyorum, çok doğru bir hamle yaptı.
Deniz Çoban: Bu pozisyonda kaleci Mert'in dikkatsiz bir şekilde kaydığı ve kendini durduramadığı, oyuncuya temas ettiği gözüküyor. Burada karışması kadar doğru bir şey olamaz VAR'ın. Penaltı olduğunu düşünüyorum.
Bahattin Duran: Ben de risk alarak kayarak gelmesi, kendisini durduraması nedeniyle penaltı kararının doğru olduğunu düşünüyorum.
89. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda karar doğru mu?
Bülent Yıldırım: Mert'e söylediğimiz şeylerin aynısını Tayfur'a söyleyebiliriz. Topla oynabildiniz mi? Hayır. Dağınık geldiniz mi? Evet. Sol diziniz Semih'in sağ bileğine oturdu mu? Evet. Hiç detaya bakmaya gerek yok. VAR'ın müdahalesi doğru.
Deniz Çoban: Pozisyonun penaltı olduğu benim için yüzde 100. VAR'ın müdahalesi çok yerinde. Sol diziyle rakibinin sağ ayağını sıkıştırıyor. Her yönüyle açık bir penaltı.
Bahattin Duran: VAR müdahalesinin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Diz hamlesi Semih'in bileğinin üstüne oturuyor ve bize kanıtı veriyor. Bileği döndü Semih'in, bu bir kanıt artık.
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