Eyüpspor, Giresunspor'u 3 golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2023 - 09:23
Eyüpspor, Giresunspor'u 3 golle geçti
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Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Giresunspor'u 3-1 yenerek yeni sezona 4'te 4 ile başladı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Regattin, 67. dakikada Caner Erkin ve 82. dakikada Fredy kaydetti. Giresunspor'un tek golü ise 62'de Şahin Dik'ten geldi.

CANER ERKİN'DEN 3. GOL

Caner Erkin sezon başında transfer olduğu Eyüpspor ile çıktığı 4. lig maçında 3. golünü atmış oldu. 34 yaşındaki sol bek 2 de asist katkısı verdi.

Eyüpspor ligde gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Giresunspor ise sahasında Manisa FK'yi ağırlayacak.


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eyüpspor Giresunspor Trendyol 1. Lig

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