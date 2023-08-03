Eyüpspor, İbrahim Akdağ ile yollarını ayırdı
Trendyol 1. Lig'den Eyüpspor, orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ ile yollarını ayırdı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Eyüpspor, tecrübeli orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon başında kadroya katılan ve 2 sezonluk daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki orta saha oyuncusuna teşekkür edildi.
Açıklamada, "İbrahim Akdağ'a Eyüpspor'a kattıkları için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.
İbrahim Akdağ, geçen sezon Eyüpspor formasıyla 27 kez 1. Lig müsabakasına çıkıp 1 gol kaydetti.
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