Eyüpspor ile tarihe geçmişti: Arda Turan'dan Süper lig açıklaması!
Eyüpspor, TFF 1. Lig'de bitime 5 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan açıklamalarda bulundu.
TFF 1. Lig'in 29. haftasında Altay'ı 4-1 mağlup eden Eyüpspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. İstanbul ekibinin teknik direktörü Arda Turan maçın ardından büyük sevinç yaşarken, duygularını paylaştı.
ARDA TURAN. ÇOK ÇALIŞTIK
Arda Turan, Altay'ı yenerek Süper Lig'e çıkmayı garantiledikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Çok çalıştık. Her gün daha iyi nasıl yapabiliriz dedik" ifadelerini kullandı.
"HER GÜN DAHA İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"
Turan ayrıca, "Devam edeceğiz gelişmeye. Kalan maçlarda da en iyisini yapmaya çalışacağız. Ben futbola aşık bir insanım. Her gün daha iyisini yapmaya çalışıyorum" dedi.
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