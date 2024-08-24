Eyüpspor, Sivas'tan maç fazlasıyla lider dönüyor!

Eyüpspor, Sivasspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. İstanbul temsilcisi, bu sonuçla ligde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2024 - 21:18
Eyüpspor, Sivas'tan maç fazlasıyla lider dönüyor!
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Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı kazanan taraf 1-0'lık skorla Eyüpspor oldu.

Karşılaşmada Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Ahmed Kutucu attı.

Eyüpspor, bu galibiyetle birlikte puanını 7 yaptı ve 3 hafta sonunda maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sivasspor ise üçüncü haftada ilk mağlubiyetini aldı ve 4 puanda kaldı.

Süper Lig'de bu sezon ilk kez mücadele eden Eyüpspor, lig tarihindeki ilk deplasman galibiyetini aldı.

Eyüpspor, ligde bir sonraki hafta Trabzonspor'u ağırlayacak. Sivasspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek.


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