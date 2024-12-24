Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Eyüpspor-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Turan'ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.
Ligin 17. haftasında yapılan müsabakalarda yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Eyüpspor, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor'un PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
Hataysporlu futbolcu Cengiz Demir ile Trabzonspor Antrenörü Gökhan Kandemir'in de çeşitli sebeplerle tedbirli olarak disipline gönderildiği kaydedildi.
Etiketler: #TFF #PFDK #eyüpspor #arda turan
Spor Haberleri
- İşte Juventus'un istediği ücret...
- Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi
- Mehmet Topal: Görevimi bırakıyorum
- Beşiktaş Başkanı Yücel'den Çanakkale Valisi'ne ziyaret
- Acun Ilıcalı'dan taraftarlara mesaj!
- Premier Lig ekibinden Yasin Özcan'a kanca!
- Beşiktaş'ta adayların listeleri belli oldu!
- TOFAŞ'tan Perez ve Demir'in sağlık durumu için açıklama!
- Bafetimbi Gomis'ten kariyer itirafı!
- Fenerbahçeli futbolcudan iddialara flaş yanıt!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'emekliler' açıklaması
- Mühimmat fabrikasında patlama
- AKP koridorlarında konuşulan 'erken seçim tarihi' sızdı
- 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç evlendi
- Teğmenler soruşturmasında flaş gelişme
- Özel'den Erdoğan'a 'Esad' ve 'HTŞ' yanıtı
- Gayrimüslimlerin tapuları üzerinden dönen yolsuzluk
- 2 yaşındaki çocuğun 'öksürüğünün' sebebi şaşırttı
- AKP’ye katılacaklar mı?
- Bingöl'deki kazada acı ayrıntı