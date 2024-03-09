Eyüpspor'a evinde şok: Çorum FK kazandı

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında lider Eyüpspor evinde Çorum FK'ye 1-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 21:10
Eyüpspor'a evinde şok: Çorum FK kazandı
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Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Arda Turan'ın yönetimindeki lider Eyüpspor ile Serkan Özbalta'nın ekibi Çorum FK karşı karşıtya geldi.

Eyüp Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Çorum FK 1-0 kazanırken galibiyet golünü 49. dakikada Geraldo kaydetti.

Ev sahibi Eyüpspor'da kırmızı kart cezalısı isimler teknik direktör Arda Turan maçı tribünden takip ederken, takımın yıldız ismi Caner Erkin kadroda yer alamadı.

Bu sonuçla birlikte Eyüpspor 61 puanda kalırken Çorum FK puanını 42'ye yükseltmiş oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor deplasmanda Bandırmspor'a konuk olurken, Çorum FK evinde Manisa FK ile karşılaşacak.


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