Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez dönemi başladı

10 Mayıs 2022 Salı, 16:54

İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuz, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İbrahim Üzülmez’e ‘hoş geldin’ diyor, görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Spor Toto 1'inci Lig'de 51 puanla 6'ncı sırada yer alan Eyüpspor, bitime 2 hafta kala Play-Off potasında bulunuyor. İstanbul ekibi, ligin 37'nci haftasında Kocaelispor ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek.