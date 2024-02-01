Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı açıklaması: İstenilen bonservis bedeli belli oldu!
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen Erencan Yardımcı için açıklama yaptı. Kulaksız, Erencan Yardımcı için istedikleri bonservis bedelini de açıkladı.
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Pendikspor'da kiralık oynayan futbolcuları Erencan Yardımcı için konuştu.
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erencan Yardımcı için Fransa, Belçika ve İngiltere'den teklif var. Türkiye'de 3 büyük kulüp ve 4 Anadolu kulübü de durumu hakkında bilgi aldı. Erencan, bu sezonu Pendikspor'da tamamlayacak" dedi.
İSTENİLEN BONSERVİS AÇIKLANDI
Genç forvet için istedikleri bonservisi de açıklayan Kulaksız, "Sezon sonu için belirlediğimiz fiyat ise 10 milyon Euro. 4 sene önce 400 bin Euro'ya transfer ettiğimizde bizi linç edenlerden özür beklemiyoruz fakat helalleşmek adettendir" ifadelerini kullandı.
Performansıyla birçok kulübü peşine takan Erencan Yardımcı, Pendikspor formasıyla 19 maçta forma giyfi ve 6 gol, 1 asist yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dünyanın en büyük dolandırıcılık merkezi
- Uyudukları sırada ev çöktü!
- Can Atalay Meclis'e dönebilir mi?
- Soruşturmada yeni gelişme!
- Fed faiz kararını açıkladı!
- Özel’den Akşener’e ‘Eskişehir’ yanıtı
- İmamoğlu’na oy vermek için 50 neden
- İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu
- Hizbullah'ın imamı aday oldu!
- Benzine dev zam pompaya yansıdı!