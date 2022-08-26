Eyüpspor'dan Yeni Malatyaspor'a geçit yok!
Spor Toto 1. Lig 3. hafta mücadelesinde Eyüpspor, sahasında Yeni Malatya'yı 3-2 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig 3. hafta mücadelesinde Eyüpspor, sahasında Yeni Malatya ile karşı karşıya geldi.
Eyüp Stadı'nda oynanan mücadeleyi Eyüpspor 3-2 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Sinan Kurt, 57. dakikada Luccas Claro ve 66. Pa Amat Dibba kaydetti.
Yeni Malatya'nın golleri 6. ve 90+5. dakikalarda Cengizhan Akgün'den geldi. Cihat Arslan yönetimindeki Yeni Malatya ligde çıktığı 3. maçında da galibiyet çıkaramadı.
Ev sahibi ekip Eyüpspor, ligin 3. haftası itibariyle 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatya, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Eyüpspor, Bodrumspor deplasmanına gidecek.
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