Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 13:07

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 13:07

Müteahhitlik firması Yapı Merkezi’nin Kurucu Ortağı ve Onursal Başkanı Dr. Ersin Arıoğlu hayatını kaybetti. Arıoğlu, 29 Mart 2023 Çarşamba günü Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde kılınacak öğle namazı sonrası, Aşiyan Mezarlığı’na defnedilecek. Peki, Ersin Arıoğlu kimdir, nereli? Ersin Arıoğlu neden öldü? İşte ayrıntılar...

ERSİN ARIOĞLU KİMDİR?

1940 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ersin Arıoğlu, 1963 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak tamamladı. 1969 yılına kadar aynı fakültenin yapı statiği kürsüsünde öğretim görevlisi ve asistan olarak akademik hayatına devam etti.

Ersin Arıoğlu, 1965 senesinde İstanbul'da Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.'yi kurdu. İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Ersin Arıoğlu, holding bünyesinde dünya çapında işlere imza attı. 1965 yılından bugüne inşa edilen 4.200 km'nin üzerinde ray hattı, 63 adet raylı sistem, 448 adet istasyon yapılırken 10 bin km su sızdırmaz boru ile 55 ülkede yüzlerce noktaya temiz su iletilmesi; faaliyetlerini yürüttü.

Ersin Arıoğlu, 1965 senesinde İstanbul'da Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A. Ş.'yi kurdu. 1969'dan Kasım 2002'ye kadar bu şirketin başkanlığını yaptı. Kasım 2002'de CHP’den TBMM'ye milletvekili olarak seçildi. Temmuz 2007'den itibaren Yapı Merkezi Holding A. Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürüttü. Yapı Merkezi, Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projeleri hayata geçiren şirket olarak biliniyor.

ERSİN ARIOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Ersin Arıoğlu’nun nedem öldüğüne dair detaylı bir bilgi henüz paylaşılmadı. Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Arıoğlu’nun hayatını kaybettiği bilgisi verildi.