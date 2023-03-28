Ersin Arıoğlu kimdir, nereli? Ersin Arıoğlu neden öldü?
Yapı Merkezi İnşaat'ın onursal başkanı, eski CHP milletvekili Ersin Arıoğlu 83 yaşında yaşamını yitirdi. Arıoğlu, yarın İstanbul'da düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Yurttaşlar hayatını kaybeden Ersin Arıoğlu'nun kim olduğunu ve neden öldüğünü araştırıyor. Peki, Ersin Arıoğlu kimdir, nereli? Ersin Arıoğlu neden öldü?
Müteahhitlik firması Yapı Merkezi’nin Kurucu Ortağı ve Onursal Başkanı Dr. Ersin Arıoğlu hayatını kaybetti. Arıoğlu, 29 Mart 2023 Çarşamba günü Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde kılınacak öğle namazı sonrası, Aşiyan Mezarlığı’na defnedilecek. Peki, Ersin Arıoğlu kimdir, nereli? Ersin Arıoğlu neden öldü? İşte ayrıntılar...
ERSİN ARIOĞLU KİMDİR?
1940 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ersin Arıoğlu, 1963 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak tamamladı. 1969 yılına kadar aynı fakültenin yapı statiği kürsüsünde öğretim görevlisi ve asistan olarak akademik hayatına devam etti.
Ersin Arıoğlu, 1965 senesinde İstanbul'da Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.'yi kurdu. İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Ersin Arıoğlu, holding bünyesinde dünya çapında işlere imza attı. 1965 yılından bugüne inşa edilen 4.200 km'nin üzerinde ray hattı, 63 adet raylı sistem, 448 adet istasyon yapılırken 10 bin km su sızdırmaz boru ile 55 ülkede yüzlerce noktaya temiz su iletilmesi; faaliyetlerini yürüttü.
Ersin Arıoğlu, 1965 senesinde İstanbul'da Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A. Ş.'yi kurdu. 1969'dan Kasım 2002'ye kadar bu şirketin başkanlığını yaptı. Kasım 2002'de CHP’den TBMM'ye milletvekili olarak seçildi. Temmuz 2007'den itibaren Yapı Merkezi Holding A. Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürüttü. Yapı Merkezi, Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projeleri hayata geçiren şirket olarak biliniyor.
ERSİN ARIOĞLU NEDEN ÖLDÜ?
Ersin Arıoğlu’nun nedem öldüğüne dair detaylı bir bilgi henüz paylaşılmadı. Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Arıoğlu’nun hayatını kaybettiği bilgisi verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı belli oldu
- İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'müzakere' mesajı
- Asgari ücrette zam bekleyişi
- Kılıçdaroğlu, adaylık kampanyasını resmen başlattı!
- Benzine büyük zam!
- Nagehan Alçı'nın davasında 'skandal' başvuru
- 'Yalı Partisi' yazısına erişim engeli
- Naci Görür deprem beklediği bölgeleri tek tek açıkladı
- İbrahim Tatlıses’ten ‘seçim' paylaşımı
- 'Sahte diploma' iddiası: Suç duyurusunda bulundular