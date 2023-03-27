İbrahim Üzülmez kimdir, nereli, kaç yaşında? İbrahim Üzülmez hangi takımlarda futbol oynadı?

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 17:36

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 17:36

Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sayın İbrahim Üzülmez'e kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

İBRAHİM ÜZÜLMEZ KİMDİR?

İbrahim Üzülmez, 10 Mart 1974 tarihinde Kocaeli'de doğdu. 16 yaşındayken Gönenspor yeteneğini fark edip onu transfer etti. Burada kendini geliştirdikten sonra sırasıyla; Kardemir Karabükspor, İskenderun Demir Çelik SK, tekrar Kardemir Karabükspor, Amasyaspor ve tekrar Kardemir Karabükspor gibi kulüplerde forma giydi.

Ardından Gaziantepspor'a transfer oldu. Burada önceki sezonlarına göre istikrarlı maçlar çıkararak büyük hayali gerçek oldu ve 2000-2001 sezonunun transfer döneminde Beşiktaş'a transfer oldu.

Beşiktaş'ın 100. yıldaki şampiyon kadrosunda yer aldı. 2008-2009 sezonunda Beşiktaş'tan takım arkadaşı olan İbrahim Toraman ile kavga edip kadro dışı kaldı. Daha sonra ikisi de affedildi, ancak İbrahim Üzülmez yaşanan bu olaydan sonra Beşiktaş'taki kaptanlığını kaybetti. Sezonunun son haftasındaki Denizlispor-Beşiktaş mücadelesinde teknik direktör Mustafa Denizli ona bir jest yaparak, oyuna alırken tekrar kaptanlık pazu bandını taktı ve şampiyon takımın kaptanı olarak oyuna dahil etti. 100. yıldaki sağ ayağıyla gol attığı Galatasaray, Fenerbahçe derbileri ve 3-0 lık FC Barcelona maçları üst düzey gösterdiği performansla kariyerinin en iyi maçlarını çıkarmıştı.

23 Haziran 2009 tarihinde Siyah-Beyaz'lı kulüple 1 yılı opsiyonlu olmak üzere, 2 yıllık mukavele imzaladı. 13 Şubat 2011 tarihinde yeniden İbrahim Toraman ile kavga etmesi nedeniyle Beşiktaş yönetimi tarafından sözleşmesi feshedildi. İbrahim Üzülmez, Yıldırım Demirören ile beraber yaptığı basın toplantısında ''O arkadaşı vicdanıyla baş başa bırakıyorum'' dedi.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

1993-1995 Gönenspor

1995-1999 Kardemir Karabükspor

1995-1996 Körfez İskenderunspor (kiralık)

1997-1998 Amasyaspor (kiralık)

1999-2000 Gaziantepspor

2000-2011 Beşiktaş

İBRAHİM ÜZÜLMEZ HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?

2013 Çaykur Rizespor (yardımcı antrenör)

2015 Elazığspor

2016 Gençlerbirliği

2016-2017 Gaziantepspor

2017-2018 Çaykur Rizespor

2019 Gençlerbirliği

2019-2020 Bursaspor

2020 MKE Ankaragücü

2022-2023 Eyüpspor

İBRAHİM ÜZÜLMEZ MİLLİ TAKIM KARİYERİ

A Millî Futbol Takım'a ilk kez 12 Şubat 2003'te Ukrayna ile oynanan maç için çağrıldı ve o maçın ilk yarısında oynayarak millî oldu. 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda 3. olan takımın 4 maçında 90 dakika forma giydi. İlk ve tek golünü ise golünü 2 Haziran 2009 tarihinde Azerbaycan ile oynanan özel maçta attı.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ BAŞARILARI