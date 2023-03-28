Mısra Öz kimdir? Mısra Öz hangi partiden milletvekili adayı oldu?

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 11:41

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 11:45

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Çorlu'daki tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz’ün, TİP’ten milletvekili adayı olduğunu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Peki, Mısra Öz kimdir? İşte ayrıntılar...

'HELALLEŞMEYECEĞİZ, HESAPLAŞACAĞIZ'

Erkan Baş, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır bıkıp usanmadan adalet peşinde koşan sevgili Mısra Öz bugün milletvekilliği adaylığı teklifimizi kabul ederek gücümüze güç kattı. Helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız demiştik. Birlikte başaracağız!”

Mısra Öz, Erkan Baş'ın paylaşımını alıntılayarak şu mesajı yayınladı:

“Bu mücadele, sizlerin dayanışmasıyla daha da güçlenecek. Helalleşmeyeceğiz. Hesaplaşacağız! Tüm hak arayan aileler için hoş buldum.”

MISRA ÖZ KİMDİR?

8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan 7'si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Sel'i ve eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz mahkeme heyetine,"Üç maymunu oynamayı tercih eden bir heyet" ifadeleri gerekçesiyle dava açılmıştı.

Çorlu tren kazasında oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden anne Misra Öz'e mahkeme heyeti 8 bin 800 lira para cezası kesti. Mısra Öz, sosyal medya paylaşımları nedeniyle kamu görevlilerine hakaretten suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Euronews'in aktardığına göre Öz, mahkeme heyetine hakaretten kendisine 8 bin 800 TL ceza kesildiğini belirterek, "Dava burada bitmedi. Mahkeme heyeti 7 gün içinde itiraz etme hakkımın olduğunu söyledi, isterlerse 800 bin lira ceza versinler bu davada gerçek sorumlular yargılanmadığı müddetçe hakkımızı aramaya devam edeceğiz" dedi.

ÇORLU TREN KAZASINDA NE OLDU, NE ZAMAN OLDU?

Çorlu tren kazası, 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren kazasıdır. Kaza esnasında Uzunköprü'den İstanbul'a doğru hareket eden yolcu treninin Çorlu yakınlarından geçerken yağış nedeniyle rayların altındaki toprak menfezin kayması sonucu 5 vagonu devrilmişti. Kazada 25 kişi ölmüş 317 kişi de yaralanmıştı.

ÇORLU TREN KAZASINDA KİMLER HAYATINI KAYBETTİ?

Ersen Gül, Serhat Şahin, Melek Tuna, Ayşe Başaran, Ergün Kerpiç, Hakan Sel, Oğuz Arda Sel, Özge Nur Dikmen, Gülce Dikmen, Sena Köse, İrfan Kurt, Mavinur Tiflizden, Bahar Koçman, Yağmur Laçin, Özcan Cesur, Derya Kurtuluş, Beren Kurtuluş, Emel Duman, Bihter Bilgin, Ömer Alperen Can, Seyfi Ergül, Zübeyde Seven, Gani Kartal ve Rubize Kartal.