Ezeli rakipler transferde karşı karşıya: Ndombele savaşı!

Yayınlanma: 12.08.2023 - 14:18

Güncelleme: 12.08.2023 - 14:18

Fenerbahçe ve Galatasaray, Tottenham'ın orta saha oyuncusu Ndombele'nin transferinde karşı karşıya geldi.

NTV Spor'un Foot Mercato'dan aktardığı habere göre, iki takım da Tottenham'a teklifte bulundu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Tottenham ile iki yıllık daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun bonservis bedeli için İngiliz kulübüne 10 milyon euro önerdi.

TOTTENHAM VE NDOMBELE SICAK BAKMIYOR

Haberde, Tottenham'ın bu transfer için 20 milyon euro talep ettiği, futbolcunun ise Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı iddia edildi.