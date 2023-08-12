Fred'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: 'Geliyorum'
Fenerbahçe'nin Manchester United'dan transfer etmek için prensipte anlaştığı Fred, sarı lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.
Fred, sarı lacivertli takıma transferini tamamlamak için İstanbul'a geliyor.
Brezilyalı yıldız, uçaktan sarı lacivertli taraftarlara gönderdiği mesajda "Merhaba Fenerbahçe taraftarı, geliyorum, yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.
Fred'in saat 15.00 sıralarında İstanbul'da olması bekleniyor.
Fred’den taraftarımıza mesaj var ???? pic.twitter.com/ustq5ighbo— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 12, 2023
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