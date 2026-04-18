F.Bahçe 1-0’dan 2-1 öne geçtiği maçta son dakikada liderlikten oldu: 90+8'de yıkım

Fenerbahçe'de büyük yıkım... Süper Lig’in lideri olmasına saniyeler kalan Sarı-Lacivertliler, 90+8. dakikada yediği golle Çaykur Rizespor’la 2-2 berabere kaldı.
Fenerbahçe böylece Galatasaray’ı geçip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturma fırsatını kaçırdı, şampiyonluk yarışında büyük yıkım yaşadı. İlk yarısı golsüz biten maçta Rize 47. dakikada Sowe ile 1-0 öne geçti.
Samet’in 73. dakikada gördüğü kırmızı kartla Karadeniz ekibi 10 kişi kaldı. Baskısını artıran Fenerbahçe, 80. dakikada Talisca’nın penaltı golüyle 1-1’i buldu.
86’da Kerem Aktürkoğlu Sarı-Lacivertlileri 2-1 öne geçirip liderliğin kapısını tamamen açtı.
Kadıköy’de tribünler şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Ancak 90+8. dakikada Oğuz Aydın’ın Rize yarı sahasında kaleci Fofana’yı itmesi sonrası konuk ekip serbest vuruş kazandı.
Fofana’nın uzun vuruşla F.Bahçe kalesine gönderdiği topta kaleci Ederson boşa çıkarken Sagnan sırtı dönük kafasıyla meşin yuvarlağı aşırıp Sarı-Lacivertlilerin ağlarına yolladı.
Mücadele 2-2 biterken bu kez Kadıköy’de büyük hüzün vardı. Teknik direktör Tedesco yedek kulübesinde uzun süre oturdu, futbolcular büyük üzüntü yaşadı.