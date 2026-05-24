F.Bahçe başkan adayı listesini tanıttı: 'Kazanacağız'

Fenerbahçe'de yapılacak olağanüstü seçimde başkan adayı olan Hakan Safi, yönetim kurulu listesinde yer alan isimleri tanıttı. Safi, “Ben ve arkadaşlarım Fenerbahçe’ye üstünlük taslamayacağız. Bizler ‘Fenerbahçe’nin kendisiyiz’ hiç demeyeceğiz. Camianın bizlere vereceği yetkinin ağırlığının her zaman farkında olacağız. Bizimkisi makam sevgisi değil, Fenerbahçe sevgisinin kendisidir. Biz seçimi kazanacağız, bundan eminim. Ben inandım sizler de inanın” dedi.

‘CEZAYSA CEZA...’

Hakan Safi, “Tarihin en iyi kadrolarından birini kuracağız. Ben Fenerbahçe’ye dünya yıldızları getireceğim. Getirip ondan sonra bakacağım neye uyuyor uymuyor diye. Kerem Aktürkoğlu’nu getirerek Türkiye’de olmayan bir modeli yaptım. Cezaysa, ceza. Yolları da var. Hukukçularla tartışıyoruz. Cezasının ne olduğunu nasıl kurtulacağımızı biliyoruz. Fenerbahçe’nin dünya yıldızlarıyla buluşması için maddi ve manevi olarak hazırız” diye konuştu.

‘LİGİ BİLEN HOCA’

Safi, “Fenerbahçe, Türkiye Ligi’ni bilen hocayla ligi kazanabilir. Türkiye Ligi’ni bilemeyen hocayla başlasanız 5-6 puan geri düşebiliyorsunuz. Onunla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Seçimden önce açıklayacağız” dedi.