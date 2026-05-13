F.Bahçe başkan adayı Yıldırım, 20 yıllık başarı hedefinin gerektiğini belirtti: 'Damga vuralım'

Fenerbahçe'de yaklaşan seçim öncesi kulisler hareketli. Camiaya birlik çağrısında bulunan başkan adayı Aziz Yıldırım, “Bu benim yalnız başıma yapacağım ve başaracağım bir iş değil. 12 yılın getirdiği sonuçların ardından hepimizin beraber olması lazım. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var” dedi.

Eski başkan Yıldırım, “Aziz Yıldırım aday ama öyle bir yönetim yapmalıyız ki hem genç olmalı hem de çalışmalı. 1998’de yaptığım yönetim; divan kurulu başkanları, federasyon başkanları çıkardı. Yine öyle bir yönetim olmalı ve önümüzdeki 20 yıla damga vurmalı. Diğer aday da kazanabilir ama birliği bozmayalım. Tribünde de kongrede de her yerde birlik olalım ki bu güç bizi şampiyon ve başarılı yapsın” diye konuştu.

TRANSFERE HIZ VERİYOR

Aziz Yıldırım, cumartesi günü transfer çalışmalarına başlayacak. Kaleci, sol stoper, sol bek, sağ kanat ve iki santrfor transferini seçime kadar netleştirmeyi hedefliyor. Diğer mevkiler için de kapsamlı bir çalışma yürütülüyor ancak öncelik bu bölgelere verilecek.

İŞTE SAFİ’NİN KALECİ ADAYI

F.Bahçe başkan adayı Hakan Safi, transfer çalışmalarını İtalya’da sürdürüyor. Safi’nin Milan’ın kalecisi Mike Maignan’ı Sarı-Lacivertlilere getirmek için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Kısa süre önce sözleşme yenilemiş olmasına rağmen Milan’ın cazip bir teklif gelmesi halinde Fransız kalecinin transferine onay verebileceği öğrenildi. İtalyan ekibinin Maignan için 20 milyon Avro bonservis beklentisi var.