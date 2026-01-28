F.Bahçe Başkanı Saran, Tedesco ile görüşüp camiaya net mesaj verdi: ‘Tek hedef sampiyonluk’

Fenerbahçe'de Göztepe beraberliğinin ardından oluşan olumsuz hava nedeniyle yönetim rahatsız...

Transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertlilerde önceki gece futbol zirvesi yapıldı. F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran ile yönetici Ertan Torunoğulları ve teknik direktör Domenico Tedesco bir araya geldi. Üç isim başta forvet transferi olmak üzere takımın son durumuyla ilgili detaylı bir görüşmede bulundu.

Başkan Saran’ın Tedesco’ya güvenini net şekilde aktararak, “Sana ve takıma çok güveniyoruz, sonuna kadar arkanızdayız. Biz de özellikle transferde isteklerini yerine getirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Kısa süre içinde olumlu sonuçlar alacağız” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Saran’ın yakın çevresiyle yaptığı bir konuşmada ise Sarı-Lacivertli camiaya seslenerek, “Hem benim hem de yönetimdeki tüm arkadaşlarımın tek bir hedefi ve isteği var; o da hep beraber şampiyon olmak. Başka hiçbir odağımız yok. Tek hedefimiz sadece şampiyon olmak” dediği bildirildi.