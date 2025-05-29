F.Bahçe Beko’nun yıldızı Tarık Biberovic şampiyonluğu Cumhuriyet’e anlattı: ‘Daha çok kupa istiyorum’

Avrupa basketbolunun 1 numarası Fenerbahçe Beko’nun her geçen gün adından daha çok söz ettiren ve kariyer sezonunu geçiren genç yıldızı Tarık Biberovic, Euroleague şampiyonluğu hakkında Cumhuriyet’e konuştu. “Ocak ayından itibaren bu takımın şampiyon olacağını düşünüyordum” diyen 24 yaşındaki milli basketbolcu tarihi zaferin perde arkasını anlattı.

- İlk kez Euroleague şampiyonluğu yaşıyorsunuz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?



Tabii ki mutluyum. Takım için böyle bir şeyi hak ettiğimizi düşünüyorum. Kendimden bahsedeceksem eğer bir oyuncunun Avrupa şampiyonu olması kendi kariyeri için çok büyük bir şey. O yüzden mesela maçtan sonra “Sen bir efsanesin” diyorlar ama ilk başta bunu anlayamıyorsun. Şimdi kafanıza oturuyor ve “Evet ben bir Avrupa şampiyonuyum” diyorsunuz. Mutluyuz ama benim içimde daha fazla bir hırs var. Daha fazla kupa kazanmak istiyorum.

- Kupayı kazandıktan sonra soyunma odasında nasıl bir atmosfer vardı? O an neler hissettiniz?

İnanılmaz bir atmosfer vardı. Hayatınız boyunca peşinden koştuğunuz bir kupayı kazanıyorsanız, hayatınızın en mutlu gününü yaşıyorsunuz. Hepimiz birbirimize yansıtıyoruz bu mutluluğu.

- Normal sezonda mağlup olduğunuz iki rakibinizi de Final Four’da devirdiniz. Bu şampiyonluk modu hakkında neler söylemek istersiniz?



Ocak ayından itibaren bu takımın şampiyon olacağını düşünüyordum. Hepimiz bunu hissediyorduk. Normal sezonda bu maçlarda mağlup olmamızın gerçek resmi göstermediğini düşünüyordum. Çünkü bu dört maç kötü olduğumuz, kötü basket oynadığımız döneme denk geldi. Ama ben her zaman inanıyordum ve bunu başardığımız için çok mutluyum.

'NBA TAKIMLARI TEKLİFLER YAPTI'

- Bir açıklamanızda Fenerbahçe ile Euroleague şampiyonluğunu yaşadıktan sonra NBA’ya transfer olmak istediğini söylemiştiniz. Kariyer hedefinizde sıradaki durak NBA mı?



Masada NBA’dan teklifler var tabii ki. Bu konuları finalden önce konuşmak istemiyordum kafamı hiçbir şey karıştırmasın diye. Ama benim için şimdi de böyle bir şey konuşmak doğru değil. Çünkü daha bir ay var ve kazanmamız gereken bir kupa daha var.