F.Bahçe’de Tedesco farkı

FENERBAHÇE, Trabzonspor engelini de aşarak zirve yarışında iddiasını sürdürürken teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde fark yaratıyor. Ligde namağlup şampiyonluk yarışının içinde olan Sarı-Lacivertlilerde Mourinho sonrası zor bir dönemde göreve gelen Tedesco, oyuncularına aşıladığı taktiksel ve mental güçle takımı bambaşka bir görüntüye kavuşturdu. Her oyuncusuna dokunan ve yapılan transferlerle takım kimyasını üst seviyeye çıkaran 40 yaşındaki çalıştırıcının devre arasında bir İtalyan ekibinden teklif aldığı öğrenildi. İtalyan hocanın, Fenerbahçe’de çok mutlu olduğunu söyleyerek ülkesinin takımından gelen teklife teşekkür ettiği bildirildi.