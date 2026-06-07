F.Bahçe’de Yıldırım ve Safi’nin yarıştığı kongre tansiyonla başladı: Gergin seçim

Fenerbahçe'de olağanüstü seçim gergin başladı. Şükrü Saracoğlu Stadı’ndaki kongrenin ilk gününde başkan adaylarından Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’yi destekleyen üyelerin arasında büyük gerilim yaşandı. Sabah saatlerinde Yıldırım ve Safi destekçileri tribünlerin ortasındaki bölümde oturmak isteyince anlaşma sağlanamadı, bu sırada itişmeler oldu.

İlerleyen dakikalarda bir grup “8 yıldır nerede Aziz Yıldırım?” diye tezahürat yapınca olay çıktı. Aziz Yıldırım bu sırada kalabalığın arasından güçlükle çıkabildi. İki adayın localarının birbirine yakın olduğu bölümde yükselen tansiyonu, güvenlik güçleri düşürmeye çalıştı. Genel kurul divan başkanlığına seçilen Şekip Mosturoğlu kongreye 15 dakika ara verdi.

Kürsüde Aziz Yıldırım’a ve Hakan Safi’ye yönelik eleştirilerde bulunan üyeler ıslıklandı, tepkiyle karşılandı, konuşmaları bölündü. Mosturoğlu her seferinde araya girip tepkilerin dinmesini istedi.

KOÇ VE SARAN’A İBRA

Ali Koç başkanlığındaki yönetimin 01.06.2025-21.09.2025 dönemiyle Sadettin Saran başkanlığındaki yönetimin 22.09.2025-28.02.2026 görev süresi kongre üyeleri tarafından ayrı ayrı hem mali hem idari açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

BORÇ 26.2 MİLYAR TL

Sarı-Lacivertli kulübün 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 205 milyon lira, uzun vadeli sorumluluklarının 8 milyar 997 milyon lira; toplam borcunun 26 milyar 202 milyon lira olduğu açıklandı.

160 MİLYON AVRO HİBE

F.Bahçe’nin eski yöneticisi Burak Kızılhan, Ali Koç’un kulüpten 80 milyon Avro’luk alacağını hibe ettiğini yazılı şekilde sunduğunu açıkladı. Kızılhan ayrıca, Koç’un başkanlığı süresince SarıLacivertli kulübe 160 milyon Avro’luk kaynak sağladığını duyurdu.

OY VERME BUGÜN

F.Bahçe'de başkanlık seçimi bugün yapılacak. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin yarıştığı kongrede oy verme işlemi saat 10.00-17.00 arasında 45 sandıkta gerçekleştirilecek. 44 bin 741 üye oy kullanabilecek. Kongrede 30 bin üyenin oy kullanması bekleniyor.

SARAN: BAŞIM DİK

F. Bahçe Başkanı Sadettin Saran, “Görev süremiz kısa oldu. Ancak bu sürede Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en fazla kupa kazanan yönetimi olmayı başardık. Şampiyonluk kupası gelseydi de sizlere veda ediyor olacaktım. Çünkü bu karar bir maçın, bir kupanın ya da bir sonucun kararı değildi. Bu karar Fenerbahçe menfaatini her şeyin üzerinde tutma kararıydı. Buradan alnım ak, başım dik şekilde ayrılıyorum” dedi.

‘Size söz Fenerbahçe dönemi başlayacak’

HAKAN SAFİ:

- Biz şampiyon olacağız F.Bahçeliler. Gelecek sene bu zamanlarda karşınıza şampiyonluk kupasıyla geleceğiz. Sizlere söz. F.Bahçe dönemi başlıyor ve bizi hiç kimse durduramayacak. Sizler için hiçbir limitim yok. Para pul umrumda değil. Her şeyim F.Bahçe’me feda olsun.

- Seçildiğimde ne yapı ne kirli lobi ne de kollanan rakipler olacak. Hiçbirine izin vermeyeceğim. Bizler eşit şartlarda mücadele istiyoruz. Buna da kimse engel olamayacak. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım.

- Eylülde seçim kaybettik, kulübüme desteğim bir an olsun azalmadı, küsüp gitmedim, F.Bahçe linçlenirken susanlardan olmadım, paraya ihtiyaç varken sırtımı dönenlerden olmadım.

- Sayın Aziz Başkanımız “Listelere bakın öyle karar verin” diyor, bence de öyle karar verin. Biz listemizi kendimiz oluşturduk. Bizim listemizi “ceketsiz gölge başkan” oluşturmadı.

- F.Bahçemize tarihinde olmayan araziler kazandıracağız. Tam 1 milyon metrekare.

- Biz kibirli olmayacağız. Tribünleri de kapatmayacağız. Kombine iptal edip maça babasıyla gelen çocukları ağlatmayacağız.

‘ŞAMPİYONLUK ŞARKISI SÖYLEMEYİ ÖZLEDİM’

AZİZ YILDIRIM:

- Bu statta şampiyonluk şarkıları söylemeyi özledim. Sizinle birlikte hep birlikte söyleyeceğiz.

- Benim F.Bahçeliler’e ödenmemiş bir borcum var. Bana onur duyduğum bir hayat hikâyesini F.Bahçeliler verdi. Beni Aziz Yıldırım yapan sizlersiniz, F.Bahçe’dir.

- Devletimizin içine sızan, vatana kastetmiş bir ihanet şebekesi, F.Bahçe’yi teslim almak için iftira üstüne iftira atarken, darbe üstüne darbe vururken yanımda siz vardınız, F.Bahçeliler vardı.

- F.Bahçe’yi türlü hile, entrika, ayak oyunlarıyla engelleyenlerle F.Bahçe’nin hakkını yiyenlerle, boynunu bükenlerle, onların hak ettiği gibi mücadele etmek için geliyorum.

- Fevkalade müsaadeye mazhar olmaya alışmış olan camiaların, çalınmış puanlarla şampiyon olanların sahtekâr planlarını ellerinde patlatmak için adayım.

- “Hangi futbolcu, hangi teknik direktörle şampiyon yapacaksınız?” diye soranlar bu işi bilmiyor. Ruhla, azimle, irade ve mücadeleyle şampiyon olunur. F.Bahçe’nin 40 yıllık tarihinde 6 defa Aziz Yıldırım şampiyon yapmıştır. Unutmayın.

- Darağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe. Bu sevda bitmez gönüllerimizde.