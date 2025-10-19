F.Bahçe Divan Kurulu’na Aziz Yıldırım ile Ali Koç’un diyaloğu damga vurdu: Başkan gerilimi

Fenerbahçe'de Sadettin Saran dönemindeki ilk yüksek divan kurulu toplantısına eski başkanlar Aziz Yıldırım ile Ali Koç’un diyalogları damga vurdu. Önce Koç, ardından Yıldırım kürsüye çıkıp hem gündemi değerlendirdi hem de birbirlerine göndermede bulundu.

Yıldırım, konuşması sonrası başkan Saran ile yönetiminin tek tek elini sıktı. Yerine doğru ilerleyen Yıldırım, bu sırada en ön sırada bacak bacak üstüne atmış şekilde oturan ve duruşunu düzeltmeyen Ali Koç’u görüp önce elini ardından yanağını sıktı.

Bu sırada Yıldırım, Koç’a “Beni unut! Bak beni unut!” dedi. Koç, Yıldırım’a “Basın var, ben çıkınca söyleyeceğim!” yanıtını verdi. Yıldırım, “Ama unutmuyorsun!” ifadesini kullandı. Koç’un Yıldırım’a alaycı bir yüz ifadesiyle “Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun!” demesi dikkat çekti. Aziz Yıldırım, Koç’un sözünü “İlaçlarımı aldım, çok iyiyim tamam mı?” diye cevapladı.

‘GÜNAHI BOYNUNUZA’

Aziz Yıldırım kürsüdeki konuşmasında Ali Koç’a yönelik, “Ali Bey konuştu, çok iyi konuştun Ali. Ama hep içinde kalan Aziz Yıldırım’ı dışarıya vuruyorsun, vurma. Ben hiçbir zaman ‘F.Bahçe kötü olsun’ demedim, arkadaşlarım da demedi, böyle söylediysek şerefsizim. Ama söylemediysek bizi ima edenler de şerefsizdir” dedi.

Yıldırım’ın öne çıkan sözleri şöyle:

- Fenerbahçe’ye hayatımı verdim. Hapis yattım. Burada ‘Bunu satalım’ dediğiniz her şeyi Aziz Yıldırım ve arkadaşları yaptı.

- Bana ‘632 milyon Avro borç bıraktın’ dediler. En son Hamdi Akın ‘347 milyon Avro’ dedi. 632’den 347’ye nasıl düştük ya?

- Kayışdağı’ndaki arsayı Aziz Yıldırım ve arkadaşları 35 milyon dolara aldı. ‘Biz burayı satıp banka borcunu kapatacağız’ deyin. Satın Kayışdağı’nı, banka borcunu kapatın. Araştırdım 70 milyona hemen satarız. Ondan sonra da Ülker arazisine ne yaparsanız yapın. Böyle yetki isteyin, ben hemen elimi kaldırırım. Açık şekilde gelip anlatın, yoksa kulübün menfaatineyse ben karşı değilim.

- Sadettin başkan, 25 Ekim’deki yetki kongresinde muhakkak borç durumunu ortaya koyun, koymazsanız günahı sizin boynunuzda kalır.

‘KULÜBE GELİN AZİZ BAŞKAN’

F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran, “Ali Koç ve değerli ekibine bir kez daha teşekkür ederim. Geçmiş tartışmalar F.Bahçe’ye yakışmıyor! Ne Ali Başkan, ne de Aziz Başkan’ı hedef alan bu söylemler, kulübü bir adım ileri taşımaz. Keşke Aziz Yıldırım gitmeseydi... Sayın Yıldırım çağrım size... Lütfen kulübe gelin... Tüm anlaşmalar ve belgeler orada... Soru işaretiniz varsa, bunları masada konuşalım. Birbirimizi yıpratmadan” dedi.

Saran, 25 Ekim’de yetki isteyecekleri genel kurul için “Yönetim kuruluna verilmesi gereken bazı yetkiler onaylanmadı. Bu kararlar bizim elimizi bağladı. En basit işlemleri yapamıyoruz. Bu yetkiler geçmişte herkese verildi. Ancak o gün maddelerin anlatımı ve tansiyon, onaya engel oldu. Hiçbir maddede hesabını veremeyeceğimiz bir şey yok” diye konuştu.

Başkan Saran, “Bankalar Birliği yükünden kurtulmak istiyoruz. Kulübün özgürleşmesi için projeler hayati önem taşıyor. F.Bahçe’nin geleceğini ilgilendiren konular, kapalı kapılar arkasında alınmaz! Camiamıza güveniyorum. 25 Ekim’de ihtiyacımız olan onayın dışında bir karar çıkacağına inanmıyorum” dedi.

‘LOBİ ÇALIŞMASIYDI’

Ali Koç, kürsüde yaptığı konuşmada, kendisi başkan seçildikten sonra Aziz Yıldırım ile ekibinin desteğini görmediklerine sık sık vurgu yaptı. Koç, “Bizim yaşamadığımız, görmediğimiz desteği Sadettin Saran’a vereceğiz. Bizim şu anki görevimiz artık yeni seçilen başkan ve yönetim kuruluna destek olmak, geleceğin ışığını büyütmektir. Yeni bir dönem başladı. Hepimize düşen görev yeni yönetime alan açmak, geçmiş kazanımları büyütmek” dedi.

Koç’un, seçimde yetki istenen ancak kabul edilmeyen kulübün taşınmazlarıyla ilgili 11., 12. ve 13. maddeler hakkındaki yorumu ise “Buradaki hesap bizim kazanmamız üstüneydi. Kazanmamız halinde bizim yönetimimizi kilitlemek için yapılan bir lobi çalışmasıydı. Kulüp siyasetimizin F.Bahçe’ye ne kadar zarar verebileceğini gördük. 2013’ten beri her genel kurulda onaylanan bu ve bunun gibi maddeler 8. genel kurulda verilmedi. Hem mali bağımsızlık için yapılan çalışmalar, hem nakit akışı riske edildi ve süreç gereksiz yere uzamış oldu” şeklindeydi.

SALONDA OLAY ÇIKTI

AZİZ Yıldırım’ın İncek’teki ve Kayışdağı’ndaki arazilerle ilgili açıklamalarına eski yönetici Hamdi Akın yanıt verdi. Akın, Yıldırım’ın verdiği bilgiler için “Yanıltıyorsunuz, böyle bir değer yok” dedi. Buna sinirlenen Yıldırım yerinden kalkıp “Senin konuşma yetkin yok. Sen İncek’ten kaç lira kira alacaksın söylesene, hep yalan” diye konuştu. Bu konuşmalar sırasında salondaki bazı üyeler birbirinin üzerine yürüyünce tartışma çıktı.

BORÇ 395 MİLYON AVRO

Fenerbahçe’nin toplam borcu 395 milyon Avro olarak açıklandı. 1 Haziran 2025-31 Ağustos 2025 arası dönem kârı 179 milyon TL olarak duyuruldu. Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar, “F.Bahçe’nin yönetilemez borç sorunu hiçbir şekilde yoktur. F.Bahçe’nin kısa vadeli nakit akış problemi vardır” dedi.

SÜPER LİG’DE RAKİBİ KARAGÜMRÜK

F.Bahçe, Süper Lig’de bugün Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak maçı Ali Şansalan yönetecek. SarıLacivertlilerde sakat Ederson, İrfan Can Eğribayat, Duran ve Mert Hakan ile sarı kart cezalısı Skriniar ve kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun forma giyemeyecek.