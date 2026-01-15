F.Bahçe, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı’yı yıldız ismin 82. dakikadaki golüyle yendi: Talisca’yla 3 puana

Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında konuk olduğu TFF 2. Lig temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşı’yı 82. dakikada Talisca’nın attığı golle 1-0 yendi. Sarı-Lacivertliler, kupada Beşiktaş mağlubiyetinin ardından ilk galibiyetini elde etti.

Beyoğlu ekibi 82 dakika büyük mücadele ortaya koyarken Talisca, F.Bahçe’nin 29. şutunda golü buldu. Ayrıca Talisca’nın 7. ve 53., Nene’nin de 61. dakikadaki şutlarında top direkten döndü. Hakem Turgut Doman, 26. dakikada Duran’ın yerde kaldığı pozisyonda F.Bahçe’ye penaltı verdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Doman penaltıyı iptal etti. F.Bahçe’de yeni transfer Musaba 23. dakikada ağrı hissedince kendini yere bıraktı. Teknik heyet riske girmeyip Musaba’yı oyundan çıkardı.

Beyoğlu Yeni Çarşı’nın 20 yaşındaki kalecisi Beytullah maç boyu kritik kurtarışlar yaptı. F.Bahçe’nin yeni transferi Mert Günok maça 11’de başlarken 3 bin 882 gün sonra Sarı-Lacivertli formayı giydi. Teknik direktör Tedesco, Szymanski’yi 11 maçın ardından 11’de oynattı.

Yaşamını yitiren G.Saraylı eski futbolcu Gökmen Özdenak için maç öncesi yapılan saygı duruşunu F.Bahçe tribünleri ıslıkladı. F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran, taraftarlara ıslıklamamalarını işaret etti.