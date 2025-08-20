F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi için Play-Off ilk maçında Benfica’yı ağırlıyor: En kritik 90 dakika

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi için bugün kritik bir 90 dakikaya çıkıyor. SarıLacivertliler, Play-Off turu ilk maçında Portekiz ekibi Benfica’yı konuk edecek.

Kadıköy’de saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Sarı-Lacivertlilerde sakat Cenk Tosun forma giyemeyecek. F.Bahçe, 16 sezondur boy gösteremediği Avrupa’nın 1 numaralı kupasında gruplara kalmak için önemli bir mücadele verecek. Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, “Şampiyonlar Ligi’ne kalmak için en zor yol bize çıktı. Önce Feyenoord, sonra Benfica. Takım çok motive. En kötü ihtimalde Avrupa Ligi cebimizde. Ama eğer Şampiyonlar Ligi’nde oynama şansınız varsa elinizden gelen her şeyi yapmalısınız” dedi.

‘FAVORİYİZ DİYEMEM’

Mourinho, “Rakibimize saygı duyduğumuz için ‘Favoriyiz’ demek istemiyorum. Her şeyimizi vereceğiz. İki maçın sonunda Şampiyonlar Ligi’ne kalmak istiyoruz. Bu nedenle her şeyi deneyeceğiz. Taraftarlarımız, Feyenoord maçında bize çok yardımcı oldu ve hedefimize ulaştık. Taraftarımız aynı mantalitede bizlere yardımcı olmalı. Şampiyonlar Ligi’nde olmak çok pozitif şeyler katacak bize. Ekonomi ve marka anlamında en iyi takımlara karşı oynamak çok önemli. Avrupa Ligi’ne kalırsak da çok büyük işler yapabiliriz” diye konuştu.

KEREM İSTANBUL’DA

F.BAHÇE’NİN transferi için yoğun mesai harcadığı ve artık son aşamada olduğu Kerem Aktürkoğlu, Benfica kafilesiyle İstanbul’a geldi. Jose Mourinho, basın toplantısında milli futbolcunun transferiyle ilgili sorulara, “Kerem oynarsa yarın (bugün) Benfica için oynayacak. Kerem’i F.Bahçe oyuncusu olarak düşünemem. Bize karşı oynayabilir. Böyle bir ihtimal var” yanıtını verdi.

NENE FENERBAHÇE’DE

F.BAHÇE, Avusturya ekibi Salzburg’dan 22 yaşındaki Dorgeles Nene’yi transfer etti. İstanbul’a gelen Malili futbolcu için SarıLacivertliler, bazı bonuslarla birlikte toplam 20 milyon Avro’ya yakın bonservis bedeli ödeyecek. Genç sağ kanat oyuncusu geçen sezon Salzburg’da 46 maçta 15 gol atarken 4 de asist yaptı. F.Bahçe, Meksikalı ön libere Edson Alvarez’in kiralık transferi için kulübü West Ham United’la anlaştı. 28 yaşındaki oyuncuya da teklif yapıldı. Ancak dün Inter, Porto ve B.Dortmund’dan resmi teklif alan Alvarez’in henüz karar vermediği öğrenildi.