F.Bahçe, Slovak stoperin menajeriyle bu hafta İstanbul’da görüşecek: Skriniar hamlesi

Teknik direktör Jose Mourinho’nun mutlaka takımda kalmasını istediği Slovak stoperin menajeri, bu hafta İstanbul’a gelip Sarı-Lacivertli yönetimle görüşecek.

Fenerbahçe, 30 yaşındaki savunmacının PSG’den kazandığı yıllık 12 milyon Avro ücreti yüksek buluyor. Görüşmede, Skriniar’ın ücretini aşağı çekmesi ve Sarı-Lacivertlilerde oynamak istediğini PSG yönetimine bildirmesi istenecek. Fenerbahçe, Skriniar’la istediği şartlarda el sıkışırsa başkan Ali Koç, yakın dostu olan PSG’nin sahibi Nasser Al-Khelaifi ile bonservis konusunu görüşüp çözüme bağlamaya çalışacak. Şampiyonluk maçı

- F.Bahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off finalinde şampiyonluk derbisine çıkıyor. Sarı-Lacivertliler, 3-1 önde olduğu serinin 5. maçında bugün evinde Beşiktaş Fibabanka’yı konuk edecek. Saat 20.30’da başlayacak mücadeleyi beIN Sports Haber şifresiz yayımlayacak. F.Bahçe derbiyi kazanması halinde 2024-25 sezonunun şampiyonu olacak. Beşiktaş galip gelirse seri 3-2 olacak.