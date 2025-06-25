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F.Bahçe, Slovak stoperin menajeriyle bu hafta İstanbul’da görüşecek: Skriniar hamlesi

F.Bahçe, Slovak stoperin menajeriyle bu hafta İstanbul’da görüşecek: Skriniar hamlesi

25.06.2025 08:04:00
Güncellenme:
Hilmi Türkay
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F.Bahçe, Slovak stoperin menajeriyle bu hafta İstanbul’da görüşecek: Skriniar hamlesi

Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında Paris Saint Germain’den kiraladığı Milan Skriniar için harekete geçti.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun mutlaka takımda kalmasını istediği Slovak stoperin menajeri, bu hafta İstanbul’a gelip Sarı-Lacivertli yönetimle görüşecek.

Fenerbahçe, 30 yaşındaki savunmacının PSG’den kazandığı yıllık 12 milyon Avro ücreti yüksek buluyor. Görüşmede, Skriniar’ın ücretini aşağı çekmesi ve Sarı-Lacivertlilerde oynamak istediğini PSG yönetimine bildirmesi istenecek. Fenerbahçe, Skriniar’la istediği şartlarda el sıkışırsa başkan Ali Koç, yakın dostu olan PSG’nin sahibi Nasser Al-Khelaifi ile bonservis konusunu görüşüp çözüme bağlamaya çalışacak. Şampiyonluk maçı

- F.Bahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off finalinde şampiyonluk derbisine çıkıyor. Sarı-Lacivertliler, 3-1 önde olduğu serinin 5. maçında bugün evinde Beşiktaş Fibabanka’yı konuk edecek. Saat 20.30’da başlayacak mücadeleyi beIN Sports Haber şifresiz yayımlayacak. F.Bahçe derbiyi kazanması halinde 2024-25 sezonunun şampiyonu olacak. Beşiktaş galip gelirse seri 3-2 olacak.

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