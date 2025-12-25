F.Bahçe yönetimi ve camia, başkan Saran’a sahip çıktı: ‘Görevimizin başındayız’

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği veren Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın test sonucunun pozitif çıkmasının ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Saran, belirtilen maddeyi asla kullanmadığını açıklarken Sarı-Lacivertli yönetim ve camia, başkanlarına sahip çıktı. Futbol şubesinden sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, “Başkanımız Sadettin Saran’ın yanındayız. Fenerbahçemiz için görevimizin başındayız. Yolumuz belli, hedefimiz net” dedi. F.Bahçe yöneticisi İlker Alkun, “Emir kipiyle konuşanları görüyoruz. Kanun da tüzük de son derece açık. Herkes sürecin tamamlanmasını beklemek zorundadır. Fenerbahçe’yi takip ettiğini iddia edenlerin, başkanımıza ‘ayar verme’ yetkisi de haddi de yoktur” diye konuştu. Fenerbahçe yöneticisi Adem Köz, sosyal medyada çıkan “istifa” iddialarına yanıt verip “Başkanımız Sadettin Saran’ın yaptığı açıklama açık, net ve şeffaftır. Bilime ve hukuka güvenen bu duruşun yanındayız. Ancak kimse Fenerbahçe’nin başkanının sessiz kalacağını, geri çekileceğini ya da bu kulübün sahipsiz olduğunu sanmasın. Biz buradayız. Başkanımızın yanındayız. Görevimizin başındayız” dedi.