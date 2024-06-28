F1 Avusturya GP'sinin sprint turunda Verstappen kazandı
Formula 1 Dünya Şampiyonası Avusturya Grand Prix'sindeki sprint eleme turunu, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası Avusturya Grand Prix'sindeki sprint eleme turunu, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.
Sezonun 11. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint eleme turunda Hollandalı pilot, turu en yakın rakibi Lando Norris'in 0.093 saniye önünde ilk sırada bitirdi.
Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinde sprint yarışı, yarın TSİ 13.00'te gerçekleştirilecek.
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